العدو يعلق التعليم في شاعر هنيغف بسبب صواريخ سرايا القدس

قرر مجلس "سدوت هنيغف"، مساء اليوم الاربعاء، تعليق جميع نشاطات الاطر التعليمية في المجلس يوم غدٍ الخميس، بعد تقييم الوضع المتوتر مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس "هنيغف"، "إنه تم تعليق أنشطة الاطر الطلابية في المجلس، " مضيفًا أن الاطر التعليمية تشمل،(التعليم، والتعليم الخاص، والرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة).

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ يوم أمس، فيما تدك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جميع البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، بالصواريخ ردًا على اغتيال القائد بهاء ابو العطا، وجرائمه المقترفة بحق ابناء شعبنا.