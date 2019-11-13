نعاهد شعبنا أن نبقى على عهد المقاومة وعهد الشهداء

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الاسلامي، أن اغتيال القائد في سريا القدس في قطاع غزة بهاء ابو العطا وزوجته، ونجل عضو المكتب السياسي للحركة معاذ أكرم العجوري ومرافقه عبدالله يوسف حسن في دمشق، "وحدة الاستهداف والمسار والمصير والفعل والتأثير على كل الساحات الشامية التي تقاوم الاحتلال".

وقال الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، "إنّ مزيدًا من التراصِ والتعاضد والإصطفافات المقاتلة المصيرية لدى ابناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الزائف ضد غزة".

وأضافت، أن خيط الدم الممتد من الشجاعية إلى دمشق الشجاعة في احتضانها للمقاومة، وامتزاج دم الشهداء العظام والكبار القادة، مشددةً على مواجهة الاحتلال بكل أشكال المقاومة، بما فيها الخيار المسلح.

ونعت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد، جميع الشهداء وفي مقدمهم شهداء سرايا القدس إلى قوى شعبنا الفلسطيني الحرة والحية، المصطفة خلف خيار الدم والشهادة.

وعزّت الهيئة باسم كل الاسرى، ذوي شهداء قطاع غزة ودمشق، بأسمى آيات التبريكات والنعي الصادق والمواساة والتعزية العميقة لذوي شهداء.

وعاهدت الهيئة أبناء شعبنا أن تبقى على عهد المقاومة والشهداء في مواصلة الدرب في مقاومة المحتل الغاصب.