"فلسطين اليوم" لحظة بلحظة: ابو حمزة: الاحتلال يفرض رقابة شديدة على خسائره داخل فلسطين المحتلة

تتابع "وكالة فلسطين اليوم" التصعيد "الاسرائيلي" على قطاع غزة، لحظة بلحظة :

-أبو حمزة: العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد نتنياهو ووزير حربه وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن بدلاً من تشكيل حكومة جديدة.

-أبو حمزة: سرايا القدس تتحدى الإرهابي نتنياهو وفريقه الأمني الذي تباهى متفاخراً باغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا

-أبو حمزة: إن امتلك نتنياهو الجرأة ليسمح لرقابته العسكرية أن تقوم بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والإستراتيجية التي وصلت إليها نيران وحداتنا الصاروخية.

-يديعوت: لأول مرة في تاريخ مطار بن غوريون أقلعت الطائرات على المدرج 3 باتجاه الشمال بسبب صواريخ سرايا القدس

-طائرات الاحتلال تقصف موقعاً لسرايا القدس في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

-كتائب شهداء مجموعات الشهيد أيمن جودة تعلن عن قصف موقع كيسوفيم وقاعدة مفتاحيم وقاعدة زيكيم

-المقاومة تستهدف محيط ناحل عوز برشقة صواريخ.

-المقاومة تقصف مدينة عسقلان المحتلة.

-سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الاقصى لواء نضال العامودي يستهدفون بشكل موحد المغتصبات المحتلة بقذائف الهاون في شمال قطاع غزة.