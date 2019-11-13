نقل أسير إلى مستشفى سوروكا بوضح صحي خطير

نقلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في معتقل النقب المحتل، الأسير شادي فيصل عطا موسى (43 عاما) من بلدة مركة في جنين، إلى وحدة العناية المكثفة بمستشفى سوروكا الإسرائيلي، بوضع صحي خطير بعد ان أصيب ظهرا، بجلطة قلبية حادة.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين: "إن إدارة معتقل "النقب"، نقلت الأسير شادي عبر طائرة مروحية الى مستشفى سوروكا، كما وشرعت بإغلاق كافة الأقسام في المعتقل".

يُشار إلى أن الأسير محكوم بالسّجن (25) عاما قضى منها (17) عاما، وتعرض لإصابة في الرأس خلال اعتقاله عام 2002، وأُصيب سابقاً بجلطة عام 2009، وخضع لعملية جراحية في حينه.