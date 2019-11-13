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دعا العرب والمسلمين لدعم نضال الفلسطينيين

الأزهر: الارهاب الإسرائيلي يكشف عن وجه الدموي ضد الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - غزة - وكالات
  • 18:34 - 13 نوفمبر 2019
اثار القصف الاسرائيلي على قطاع غزة اثار القصف الاسرائيلي على قطاع غزة
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استنكر الأزهر الشريف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً وإصابة العشرات، داعياً المجتمع الدولي إلى وقفة إنسانية ضد جرائم الممارسات "الإرهابية" للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال الأزهر في بيان له:" إن الجرائم الإرهابية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم، تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس".

واعتبر أن "هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذه الجرائم".

طالب الأزهر الشريف، المسلمين والعرب وكل عقلاء العالم، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم.

الجدير ذكره، أن العدو الاسرائيلي شن عدواناً مفاجئاً على قطاع غزة، باغتيال قائد سرايا القدس بهاء ابو العطا فجر الثلاثاء.

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