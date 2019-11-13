24 شهيدًا منذ بدء معركة صيحة الفجر

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء، حصيلة نهائية لأسماء العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة منذ يوم أمس الثلاثاء وحتى ظهر اليوم الاربعاء، والذي بلغ حتى اللحظة 24 شهيداً.

24 شهداء من بينهم سيدة وأكثر من 70 اصابة بجراح مختلفة.

الشهداء هم:

1.اسماء محمد حسن ابو العطا

2.بهاء سليم حسن ابو العطا

3.محمد عطيه مصلح حموده

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس

5.زكي عدنان محمد غنامه

6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي

7.عبد السلام رمضان أحمد احمد

8.راني فايز رجب ابو نصر

9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر

10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي

11.خالد معوض سالم فراج

12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال

13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال

14.رأفت محمد سلمان عياد

15.سهيل خضر خليل قنيطه

16.علاء جبر عبد شتيوي

17.محمود دهام محمود حتحت

18.اسلام رأفت محمد عياد

19.أحمد أيمن فتحي عبد العال

20.أمير رأفت محمد عياد

21.مؤمن محمد سلمان قدوم

22.محمد عبد الله سليمان شراب 28 عاما

23.هيثم حافظ محمد البكري 22 عاما

24.يوسف رزق خليل ابو كميل 35 عاما