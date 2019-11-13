"فلسطين اليوم" تطلق منصتها الموحدة "للسوشال ميديا" مزينة بالقائد أبو العطا

أطلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء منصة "السوشال ميديا" على الهواتف الذكية وأجهزة "الحواسيب" تحت مسمى (paltoday+) في إطار جهودها لإيصال المعلومات الصادقة والحقيقية والدقيقة إلى أكبر عدد من الجمهور المحلي والعربي.

وأكد مسؤول السوشال ميديا في وكالة فلسطين اليوم م. سائد حسونة، أن إطلاق المنصة الموحدة في إصدارها الأول يأتي في إطار مواكبة الاحداث الجارية في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني ونقل المعلومات والأحداث لحظة بلحظة إلى الجمهور المحلي والعربي.

وأشار إلى أن الهدف من إطلاق المنصة هو تسهيل المتابع المحلي والعربي للوصول إلى المواقع الخاصة للموقع سواء كانت (يوتيوب-فيسبوك-تويتر-انستغرام-تلغرام-ساوند كلاود- سناب شات-واتساب)

وأوضح أن مواقع "السوشال ميديا" تمثل أداة أساسية في المعركة المتواصلة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي كردٍ على اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

وقد تزينت منصة "السوشال ميديا" (paltoday+) الخاصة لموقع فلسطين اليوم في إصدارها الأول بصورة القائد الكبير في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

للوصول إلى المنصة الموحدة اضغط على الرابط التالي