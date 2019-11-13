إحصائية: إصابة 10 منازل للمستوطنين في إطلاق نحو 150 صاروخ من غزة

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء أن عدد الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى 400 صاروخًا سقطت أغلبها في مستوطنات "غلاف غزة".

وأوضحت القناة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 150 صاروخ منذ ساعات الصباح اليوم الأربعاء تركزت غالبيتها على مناطق بغلاف غزة وخاصة تجمع "أشكول" جنوب القطاع الذي تعرض لسقوط 70 صاروخ.

ووفقًا للموقع الإسرائيلي فإن الصواريخ أدت إلى إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح مختلفة، وإصابة 10 منازل في الغلاف بالصواريخ، من بينها منزل تعرض لإصابة مباشرة عصر اليوم داخل منتج في عسقلان ما تسبب بإصابة إسرائيلية بجراح متوسطة وجرى نقلها لمستشفى "برزيلاي" في المدينة.

كما تضررت ثلاث مصانع في "سديروت" جراء سقوط الصواريخ واندلعت النيران فيها، وتضرر أيضاً خط مياه رئيسي في "أشكول" بعد إصابته بشكل مباشر بصاروخ.

يُشار إلى أن سرايا القدس تقود المعركة ردًا على اغتيال القائد بهاء أبو العطا فجر يوم الثلاثاء 12/11/2019 هو وزوجته في قصف إسرائيلي استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.