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شهداء الأقصى تدك مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:02 - 13 نوفمبر 2019
شهداء الاقصى جيش العاصفة شهداء الاقصى جيش العاصفة
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أعلنت كتائب شهداء الأقصى –جيش العاصفة- تمكن مجاهديها إلى جانب أبطال سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من قصف مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن مجاهديها تمكنوا من إطلاق صاروخين عاصف3 على موقع كيسوفيم الساعة 1:05 ظهر اليوم واطلاق صاروخين عاصف2 صوب موقع كفار سعد الساعة1:45مساء اليوم، وإطلاق ثلاث صواريخ 107 باتجاه سديروت الساعة 2:30 من مساء اليوم، وإطلاق صاروخين جراد صوب مدينة عسقلان المحتلة تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء.

وأكدت الكتائب أن رد كتائب شهداء الأقصى إلى جانب أبطال سرايا القدس مازال مستمر ولن نترك العدو يستفرد بإخواننا في السرايا، مشددة على أن الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه بحق أبناء شعبنا.

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