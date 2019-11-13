ملادينوف يعبر عن قلقه من التصعيد في غزة

عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه الشديد بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لقائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وقال: "التصعيد المستمر خطير جدا إنها محاولة أخرى لتقويض الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة ومنع نشوب صراع مدمر آخر".

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل إلى تهدئة الوضع بشكل عاجل.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 23 مواطنًا بينهم زوجة القائد بهاء أبو العطا، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.