حركة النجباء: دماء الشهيد أبو العطا وقود وثورة ضد العدو

أكد معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء المهندس نصر الشمري، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقائد بهاء أبو العطا دليل على تخبط الكيان.

وقدم الشمري تعازي حركة النجباء، إلى حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني باستشهاد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وأوضح الشمري أن دماء الشهداء الزكية ما هي إلا وقودا لاستمرار الثورة والجهاد ضد هذا العدو الإسرائيلي المجرم، مشددًا على أن دماء الشهيد أبو العطا إلا دافعا وعزيمة لإخوانه في حركة الجهاد الاسلامي وباقي فصائل المقاومة الاسلامية حتى تحرير الارض المحتلة وغرتها القدس الشريف.