بث مباشر .. الوضع في غزة الان

في ظل الاحداث المتواصلة والمتسارعة عن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة فإننا في وكالة فلسطين اليوم ننشر رابط بث مباشر عن الوضع في غزة الأن لـ متابعة كافة الأخبار العاجلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تصعيد عسكري ضد قطاع غزة عندما اغتالت القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وقد أدى التصعيد حتى الساعة الـ3:12 مساءًا باستشهاد 22 مواطنًا أغلبهم من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ولمتابعة الوضع في غزة الان يمكنكم الضغط على رابط بث مباشر وهذا الرابط يهتم فقط لمتابعة الوضع في غزة في ظل استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء اليوم عن استشهاد نحو 22 مواطنًا بينهم 6 من عائلتين وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين.

وفي المقابل تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الان بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون مخلفة خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية الإسرائيلية زادت عن 100 مليون شيكل في أول يوم من التصعيد فقط وقد تزيد عن ذلك في حال استمرت سرايا القدس في الرد على جريمة الاغتيال.

جميع اخبار الوضع في غزة الان يمكن ان تسمعها كـ بث مباشر على الرابط التالي، خاصة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ورد سرايا القدس وباقي أذرع المقاومة الفلسطينية التي تواصل عملها في ميدان الجهاد والمقاومة كخندق واحد.

وقد تسبب رد سرايا القدس على جريمة اغتيال القائد بهاء أبو العطا بإغلاق المدارس في جميع مدن الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة في منذ عام 1990 م عندما تعرض "إسرائيل" لقصف من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ومن أخبار غزة الان أن المقاومة لا زالت تدك مستوطنات الاحتلال غلاف غزة والمدن المحتلة عام 48 وخاصة القدس و"تل أبيب" إضافة إلى استهداف آلية عسكرية إسرائيلية قرب موقع ناحل العوز شرق مدينة غزة ما أدى لوقوع عدد من الجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث تبنت السرايا العملية مؤكدة أنها مصورة.

بث مباشر عن اخبار الوضع في غزة الان

