أبرز الاغتيالات الإسرائيلية بحق قادة حركة الجهاد الإسلامي

تتعرض حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها في بداية الثمانينيات من القرن الماضي لمحاولة استهداف ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قادتها السياسيين والعسكريين لما يشكلوه من خطير على أمن "دولة" الاحتلال.

وما نفذته طائرات الاحتلال يوم أمس الثلاثاء باغتيال القائد الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته أسماء في مدينة غزة ونجل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم الجوري ومرافقه في دمشق سلط الضوء مجددًا على التاريخ الدموي الحافل للاحتلال الإسرائيلي ضد القيادات السياسية والعسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

*اغتيال (فتحي الشقاقي) مؤسس وزعيم حركة الجهاد الإسلامي، تم اغتياله من قبل الموساد الإسرائيلي في مالطا يوم الخميس 28 تشرين أول/أكتوبر 1995.

وجرى اغتياله وهو عائد إلى فندقه بعد أن أطلق عليه أحد عناصر الموساد طلقتين في رأسه من جهة اليمين؛ لتخترقا الجانب الأيسر منه، وتابع القاتل إطلاق ثلاث رصاصات أخرى عليه حتى استشهد.

وكان الشقاقي أُبعد عن فلسطين في 1 آب/أغسطس 1988، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 1987.

*اغتيال الشهيد عصام براهمة الذي يعد المؤسس الأول للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، وتمت عملية الاغتيال في تاريخ 10/12/1992، بعد اقتحام مجموعة كبيرة من القوات المستعربة قرية عنزا.

*اغتيال (هاني عابد)، تم اغتياله في 2/ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1994م، أثناء صعوده مركبته أمام مبنى كلية العلوم والتكنولوجيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إذ يعتبر من قادة حركة الجهاد الإسلامي وشغل أيضا رئيس تحرير صحيفة الاستقلال التابعة للحركة، وتم اغتياله بوضع عبوة ناسفة في مركبته.

* اغتيال الشهيد محمود الخواجا ويعد من رموز حركة الجهاد الإسلامي، وأحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة، تم اغتياله 22 آيار/يونيو 1995، عملية اغتيال في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، من خلال قيام مجموعة من المسلحين إطلاق الرصاص عليه بواسطة مسدسات كاتمة للصوت.

* اغتيال الشهيد محمد عبد العال أحد قادة سرايا القدس حيث اغتيل بتاريخ 2/4/2001م بعدما أطلقت المروحيات الصهيونية ثلاث صواريخ اتجاه سيارة مدنية كان يستقلها الشهيد عبد العال وتعتبر عملية اغتيال شهيدنا القائد أول عملية اغتيال تقوم بها قوات الاحتلال ضد قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في انتفاضة الأقصى.

*اغتيال الشهيد محمود طوالبة الذي يعد من أشهر مقاتلي سرايا القدس في معركة جنين البطولية، تم اغتياله في السابع من نيسان/ أبريل عام 2002، بعد قصفة من قبل الطائرات الإسرائيلية، وتتهم إسرائيل طوالبة بقتل عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

* اغتيال (مقلد حميد) ويعد من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي وتقلد موقع قائد سرايا القدس، حيث تم اغتياله في 25 ديسمبر 2003.

* اغتيال ( محمود صقر راغب الزطمة) “أبا الحسن”، تم اغتياله في العاشر من نيسان \ أبريل عام 2003. ويعد المهندس العسكري الأول ومهندس العمليات الاستشهادية في سرايا القدس.

*اغتيال القائد العام لسرايا القدس الشهي محمود جودة بتاريخ 28/2/2004 إثر قصف صهيوني استهدف السيارة التي كان يستقلها برفقة الشهيدين القائدين "أيمن الدحدوح" و "أمين الدحدوح" وكلاهما من قادة سرايا القدس في غزة.

*اغتيال الشهيد بشير عبد الكريم الدبش أحد أهم القيادات العسكرية لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وتمت عملية الاغتيال في 5 تشرين أول/أكتوبر 2004.

* اغتيال الشهيد محمد خليل الشيخ خليل، بواسطة الطائرات الإسرائيلية في تاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2005، وتتهمه اسرائيل بالوقوف وراء العشرات من العمليات العسكرية، أدت لمقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وكان يتولى منصب قائد سرايا القدس في جنوب قطاع غزة.

* اغتيال قائد سرايا القدس في قطاع غزة (خالد شعبان الدحدوح)، تم استهدافه من خلال وضع عبوات ناسفة في الطريق التي يسلكها باتجاه مركبته وقد نفذت عملية الاغتيال في تاريخ 1آذار/مارس/ 2006.

* اغتيال القائد العام لسرايا القدس في قطاع غزة ماجد الحرازين بتاريخ (17 ديسمبر 2007) برفقة الشهيد القائد جهاد أبو ضاهر بقصف السيارة التي كانت تقلهما بمدينة غزة.

*اغتيال مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس رامز حرب في معركة السماء الزرقاء يوم الاثنين الموافق 19/11/2012م اثر استهدفه غادر بعدة صواريخ من طائرات الاحتلال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقائه شهيداً نحو علياء المجد والخلود واصابة عدد من القادة العسكريين بينهم القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

* اغتيال القيادي في سرايا القدس (دانيال كامل منصور)، حيث تم اغتيالة في تاريخ /3 آب/ أغسطس 2014، خلال الحرب الأخيرة على غزة من خلال استهداف المنزل الذي يتواجد فيه.

وشارك في عملية الاغتيال الميجر جنرال داني يتوم وموشي يعلون أحد جنرالات الاحتلال إلى جانب إيهود باراك.

*اغتيال الشهيد صلاح الدين أبو حسنين، مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس وتمت عملية الاغتيال في تاريخ 25 تموز/ يوليو 2014، فترة الحرب على غزة عام 2014.

*الشهيد القائد عرفات مرشد أبو عبدالله قائد سرايا القدس في المحافظة الوسطى استشهد 30/10/2017 في استهداف نفق تابع لسرايا القدس أثناء الاعداد والتجهيز.

*اغتيال قائد المحافظة الشمالية لقطاع غزة في سرايا القدس الحاج بهاء أبو العطا باستهداف منزله بعدد من الصواريخ فجر يوم الثلاثاء بتاريخ (12/11/2019) حيث استشهدت زوجته برفقته.

* اغتيال معاذ أكرم العجوري والشهيد عبد الله يوسف حسن فجري يوم الثلاثاء (12/11/2019) في استهداف منزل عضو المكتب السياسي أكرم العجوري في دمشق.