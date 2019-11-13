الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة يطل الليلة على قناة الميادين

من المقرر أن يطل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة مساء اليوم الأربعاء على قناة الميادين.

ووفقًا لقناة الميادين فإن الحوار الخاص مع القائد النخالة سيبدأ الساعة العاشرة مساءًا.

يُشار إلى أن قطاع غزة يتعرض منذ فجر أمس الثلاثاء لعدوان إسرائيلي خطير يستهدف قادة حركة الجهاد الإسلامي حيث بدأها باغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته، إضافة إلى اغتيال نجل عضو المكتب السياسي للحركة اكرم عجوري ومرافقه بالتزامن.