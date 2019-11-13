مجتمع اللاجئين يحذر من خطورة عدم تجديد التفويض للأونروا

سلم ممثلين عن مجتمع اللاجئين في فلسطين الأمين العام المتحدة في فلسطين رسالة مطلبيه، لتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "للأونروا " ولتحمل مسؤولياتهم الدولية والقانونية والانسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت كل من شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة واللجان الشعبية في رسالتها التي تسلمها ممثل الأمم المتحدة في فلسطين، إلى التأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية، وقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية الإسرائيلية في الطلب من الدول عدم التصويت، و التحذير من تداعيات أ]ه قرار يمكن أن يمس عمل الوكالة في الأقطار الخمسة.

وتأتي هذه الوقفة قبيل الجلسة المتوقع عقدها في الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر القادم، لثلاثة سنوات جديدة، وبالتالي تجديد التزام الدول بالمبالغ المالية التي تترتب عليها للوكالة.

وقال محمد عليان اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن هناك محاولات حثيثة لأنهاء الوكالة من خلال حرب شاملة من إسرائيل وأمريكا ولوقف عملها.

وتابع عليان في حديث لفلسطين اليوم:" نحن سنعمل بكل طاقتها للمحافظة على دور وعمل الوكالة وتجديد التفويض لها هذه الأيام، ونحن من المخيمات الفلسطينية نبعث رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة تمديد الولاية في الأمم المتحدة".

وشارك في الوقفة التي نظمت قبالة مثر الأمم المتحدة حشد كبير من الفلسطينيين الذين رفعوا يافطات طالبوا خلالها بحق

وخلال الوقفة هتف المشاركون باسم القطاع وضد العدوان عليه، وطالبوا بمزيد من العمل على مساندته ضد ما يتعرض له من مؤامرات صهيونية.

من جهته قال محمود مبارك رئيس لجنة الشعبية في مخيم الجلزون إن هذه الوقفة لتأكيد الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التي هجر منها، فليس من المقبول بعد 70 عاما أن يتأمر المجتمع الدولي على اللاجئين بدلا من أيجاد حل عادل لقضيته.

وحول توقعاته حول مجرى التصويت قال في حديثه مع " فلسطين اليوم": نحن نشهد مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسطيني وكل التوقعات محتملة الأن، ولكن في حال لم يتم التصويت كما نأمل سيكون لنا إجراءاتنا المستقبلية في مواجهة هذه المؤامرة".

وفي حديث مع مدير دائرة اللاجئين أحمد حنون قال إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على صفقة لأنهاء القضية الفلسطينية بشكل واضح، وجزء من هذا الموضوع هو قضية اللاجئين الوكالة التي تشكل لهم عقبة أمام تصفية قضية اللاجئين

وتابع حنون في حديث ل" فلسطين اليوم" لن يكون التفويض لعام وهناك أجماع لدى جميع الحضور أكدت على تجديد التفويض لثلاثة سنوات قادمة، ولا يمكن أن تسيطر للولايات المتحدة السيطرة الكاملة على الأمم المتحدة، وكل الدول في الجمعية العامة في الأمم المتحدة

وأعتبر حنون تجديد التفويض هو تجديد الالتزام بقضية اللاجئين وبالتالي هذا تحريك للأمر في أمكانية إخراجها من الأزمة المالية ويستوجب تحركا من قبل الأمم المتحدة لسداد عجز تتعرض له الوكالة.