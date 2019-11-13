الغرفة المشتركة للمقاومة:لن تسمح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 13/11/2019 ، إن الغرفة المشتركة تدير المواجهة العسكرية بالتوافق والتنسيق على أعلى المستويات، وإن للمقاومة تكتيكاتها وخططها المنضبطة بإطار التوافق والتكامل بين الأجنحة العسكرية؛ سواء في حجم الرد أو جهة تنفيذه أو مستوياته ومداه.

وشددت الغرفة المشتركة خلال بيان لها انها لن تسمح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك لا ترضاها، ولن نقبل بمحاولات الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات الجبانة، تحت أي ظرف .

وجددت الغرفة المشتركة تأكيدها ان المقاومة ستكمل مشوارها في الرد على العدوان والثأر للشهداء، متوعدة بتلقين العدو الدرس الذي لن ينساه باذن الله.

ودعت جمهور الكيان الذي يعيش الآن في الملاجئ أن يرى نتائج حماقات قيادته السياسية والعسكرية التي تتحمل المسؤولية عن شل الحياة في الكيان وفتح الملاجئ والحياة تحت النار.