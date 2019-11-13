ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الغرفة المشتركة للمقاومة:لن تسمح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:37 - 13 نوفمبر 2019
مؤتمر الغرفة المشتركة مؤتمر الغرفة المشتركة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 13/11/2019 ، إن الغرفة المشتركة تدير المواجهة العسكرية بالتوافق والتنسيق على أعلى المستويات، وإن للمقاومة تكتيكاتها وخططها المنضبطة بإطار التوافق والتكامل بين الأجنحة العسكرية؛ سواء في حجم الرد أو جهة تنفيذه أو مستوياته ومداه.

وشددت الغرفة المشتركة خلال بيان لها انها لن تسمح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك لا ترضاها، ولن نقبل بمحاولات الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات الجبانة، تحت أي ظرف .

وجددت الغرفة المشتركة تأكيدها ان المقاومة ستكمل مشوارها في الرد على العدوان والثأر للشهداء، متوعدة بتلقين العدو الدرس الذي لن ينساه باذن الله.

ودعت جمهور الكيان الذي يعيش الآن في الملاجئ أن يرى نتائج حماقات قيادته السياسية والعسكرية التي تتحمل المسؤولية عن شل الحياة في الكيان وفتح الملاجئ والحياة تحت النار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات