سرايا القدس: قصفنا مدن القدس والخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت ومغتصبات غلاف غزة

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتها عن استهداف عدد من المدن المحتلة وجميع مغتصبات العدو الصهيوني في غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية رداً على اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا.

وقالت السرايا خلال بيان لها اليوم الاربعاء 13/11/2019 ان سرايا ربعاء 13/11/2019 انه ومنذ بعاء ومنذ ساعات فجر يوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ الموافق 12/11/2019م، وحتى اللحظة، تمكنت من قصف مدن القدس والخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت بعشرات الرشقات الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة عالية، وتكتم العدو الصهيوني كعادته عن خسائره.

وأكدت سرايا القدس ان اعلان مسئوليتنا عن هذه المهام الجهادية، لنؤكد على أنها تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، والذي بدأ اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في منزلهم، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا والتي أدت لاستشهاد نجله ومرافقه.

وشددت السرايا على الرد مستمر وأن الحساب مع العدو الصهيوني ما زال مفتوح للرد على الجريمة.