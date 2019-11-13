اغتيال "أبو العطا" لم ينه الخطر و"الجهاد الإسلامي" حقق إنجازات

اعترف محلل "إسرائيلي" للشؤون العربية، أن حركة الجهاد الإسلامي حققت عدداً من الإنجازات في الجولة الحالية، وأن الخطر الذي تواجهه "إسرائيل" لم ينته باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.

وتدك صواريخ سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مدن ومستوطنات الاحتلال منذ أمس، رداً على اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته بعد استهداف منزلهما بشكل مباشر، ومحاولة اغتيال القيادي في الجهاد أمجد العجوري في سوريا واستشهاد نجله معاذ ومرافقه.

وأوضح تسفي يحزقيلي، محلل قناة "13" العبرية للشؤون العربية، أن الخطر الذي تواجهه "إسرائيل" في قطاع غزة، مازال مستمراً رغم اغتيال أبو العطا بسبب الدعم الذي تقدمه إيران لحركة الجهاد الإسلامي.

وأقر يحزقيلي أن الجهاد الإسلامي لم تكتف بالرد بعد على عملية الاغتيال، بل يحذرون من أن الحرب قد بدأت للتو، وأن الرد على اغتيال أبو عطا قادم".

ويشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي حققت عددا من الإنجازات في الجولة الحالية: دفع ثمن مقابل كل عملية اغتيال، وتحديد شروط الردع للجولة القادمة.

وتساءل يحزقيلي: هل سينجح المصريون في إعادة الجميع إلى التهدئة، كما يبدو فإن حماس ستكون أسهل على طاولة المفاوضات.