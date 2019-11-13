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سرايا القدس وكتائب المجاهدين:قصف مدينة عسقلان ومغتصبة سديروت بـ 20 صاروخ جراد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:34 - 13 نوفمبر 2019
صواريخ سرايا القدس (7).JPG صواريخ سرايا القدس (7).JPG
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اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاربعاء 13/11/2019 ، مسئوليتها عن قصف مدينة عسقلان المحتلة ومغتصبة سديروت بـ 20 صاروخ جراد .

وقالت سرايا القدس خلال بيان مشترك مع كتائب المجاهدين ان مجموعة مجاهدة مشتركة من سرايا القدس وكتائب المجاهدين تمكنت من قصف مدينة عسقلان المحتلة ومغتصبة سديروت بـ 20 صاروخ جراد، وقد أصابت أهدافها بدقة، ولكن العدو كعادته يتكتم على خسائره.

واعتبرت سرايا القدس وكتائب المجاهدين ان هذه  المهمة الجهادية البطولية، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في قطاع غزة، وردا علي عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، لنؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

 

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