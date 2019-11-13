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حال معابر القطاع في اليوم الثاني للتصعيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:10 - 13 نوفمبر 2019
معبر ايرز معبر ايرز
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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون اليوم الأربعاء بشكل جزئي ، بعد إغلاقه بالأمس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.  

وقالت إدارة المعابر، إن معبر كرم أبو سالم يعمل غدا لإدخال كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء فقط..

في حين تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم أمام المسافرين والمرضى .

ويشهد قطاع غزة منذ فجر أمس تصعيدا "إسرائيليا" أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 13 مواطنيناً وإصابة 45 مواطنا بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مواقع ومستوطنات الاحتلال ردًا على عدوانه التي بدء بإغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا باستهداف منزله شرق مدينة غزة.

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