سرايا القدس تزف الشهيد علاء اشتيوي ارتقى في قصف شرق غزة

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد "علاء جبر اشتيوي" " 32 عاماً " أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة.

وقالت سرايا القدس في بيانها :"ارتقى اشتيوي إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء صباح اليوم الأربعاء 16 ربيع أول 1441هـ الموافق 13/11/2019، بقصف صهيوني استهدفه في حي الزيتون شرق غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً"

ونعت سرايا القدس الشهيد المجاهد، مؤكدةً على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله،.

وأضافت: نعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.