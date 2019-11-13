الأخبار لحظة بلحظة:شهيد بغزة وقصف منزل برفح واستهداف آلية شرق جباليا

تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتقى شهيد بقصف "إسرائيلي" فيما تدك صواريخ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مستوطنات الاحتلال.

وقد بدأ العدوان "الإسرائيلي" على القطاع أمس، باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ونجل القائد أمجد العجوري في سوريا.

وقد ارتقى يوم أمس 11 شهيداً في قصف متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الأخبار لحظة بلحظة

- طائرات الاحتلال تسوي منزل جنوب قطاع غزة وتحديداً في مدينة رفح بالأرض بعد استهدافه بصاروخين من الطائرات الحربية، قبل قليل.

- مدفعية الاحتلال تطلق قذائف دخانية بشكل كثيف في مكان استهداف الآلية الإسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

- وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على شرق غزة.

- المقاومة تستهدف آلية "ميركفاه" إسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة

- جيش الاحتلال: بدء شن غارات جديدة ضد أهداف في قطاع غزة

- طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرض زراعية فارغة في منطقة مراج ما بين رفح وخانيونس