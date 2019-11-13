اليوم الثاني للعدوان: شهيدان بقصف "إسرائيلي" وصواريخ سرايا القدس تدك المستوطنات

تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتقى شهيدان بقصف "إسرائيلي" فيما تدك صواريخ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مستوطنات الاحتلال.

وقد بدأ العدوان "الإسرائيلي" على القطاع أمس، باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ونجل القائد أمجد العجوري في سوريا.

وقد ارتقى يوم أمس 11 شهيداً في قصف متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

اليوم الثاني

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، القائد خالد معوض الذي استشهد إثر قصف صهيوني وسط قطاع غزة.

وقال بيان عسكري صادر عن "سرايا القدس":" إن الشهيد "خالد معوض سالم فراج" (38 عاماً) أحد قادة سرايا القدس بلواء الوسطى، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء صباح اليوم الأربعاء 16 ربيع أول 1441هـ الموافق 13/11/2019، بقصف صهيوني استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم.

وأكدت السرايا أن شهادة فراج جاءت بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

ونعت سرايا القدس الشهيد المجاهد، مؤكدةً أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.