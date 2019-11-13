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كيف أتعامل مع أطفالي وقت العدوان..؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:56 - 13 نوفمبر 2019
أطفال يرسمون القدس أطفال يرسمون القدس
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يتعرض قطاع غزة هذه الأيام لعدوان "إسرائيلي" حيث القصف والاستهداف لكافة مناطق القطاع، من ضمنها المناطق السكنية التي تأوي سكاناً ما بين طفل وامرأة وشيخ .

وفيما يلي تعليمات وارشادات لطريقة التعامل مع الأطفال خلال العدوان:

1-الكبار هم القدوة حافظوا على هدوئكم وانفعالاتكم.

2- اجلسوا بعيداً عن النوافذ والأماكن المفتوحة.

3- لا تستمعوا للأخبار بصوت مرتفع بحضور الأطفال.

4- اشغلوا الأطفال باللعب أو تلوين الصفحات .

5-اجيبوا على تساؤلات الأطفال بهدوء وإيجابيه .

6-قللوا من أهمية القصف والعدوان ولكن بصدق.

7-ضعوا خطة طوارئ للتعامل مع الأحداث وكيف يتصرف الأطفال.

8-مارسوا العبادات بشكل مشترك مع الأطفال.

9- تحدثوا مع الأطفال عن قصص مشوقة وإيجابية.

10- ضموا الأطفال الخائفين إلى أجسامكم واشعروهم بالحنان والأمان .

               

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