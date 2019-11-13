كيف أتعامل مع أطفالي وقت العدوان..؟

يتعرض قطاع غزة هذه الأيام لعدوان "إسرائيلي" حيث القصف والاستهداف لكافة مناطق القطاع، من ضمنها المناطق السكنية التي تأوي سكاناً ما بين طفل وامرأة وشيخ .

وفيما يلي تعليمات وارشادات لطريقة التعامل مع الأطفال خلال العدوان:

1-الكبار هم القدوة حافظوا على هدوئكم وانفعالاتكم.

2- اجلسوا بعيداً عن النوافذ والأماكن المفتوحة.

3- لا تستمعوا للأخبار بصوت مرتفع بحضور الأطفال.

4- اشغلوا الأطفال باللعب أو تلوين الصفحات .

5-اجيبوا على تساؤلات الأطفال بهدوء وإيجابيه .

6-قللوا من أهمية القصف والعدوان ولكن بصدق.

7-ضعوا خطة طوارئ للتعامل مع الأحداث وكيف يتصرف الأطفال.

8-مارسوا العبادات بشكل مشترك مع الأطفال.

9- تحدثوا مع الأطفال عن قصص مشوقة وإيجابية.

10- ضموا الأطفال الخائفين إلى أجسامكم واشعروهم بالحنان والأمان .