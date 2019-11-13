توضيح هام من وزارة الصحة للإعلاميين

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أنها تعمل خلال العدوان الإسرائيلي، وفق منظومة وطنية تهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية.

وأعربت الوزارة في توضيح هام عن تقديرها لجهود الإعلاميين في نشر الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ـبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت، أنها تعمد الى تأخير الاعلان عن أسماء الشهداء الى حين وصول ذويهم الى المستشفى وتسجيلهم رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة في الوزارة وذلك تحقيقاً لمصداقية المعلومة والبعد النفسي المترتب على الاعلان المسبق.

وشكرت وسائل الاعلام المحلية والدولية على إلتزامها المهني في نشر ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية وفقاً لما يصدر عن وزارة الصحة عبر نوافذها الاعلامية وناطقها الرسمي.