ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

توضيح هام من وزارة الصحة للإعلاميين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 06:54 - 13 نوفمبر 2019
والدة الشهيد محمد أبو حليمة أثناء وداعه والدة الشهيد محمد أبو حليمة أثناء وداعه
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أنها تعمل خلال العدوان الإسرائيلي، وفق منظومة وطنية تهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية.

وأعربت الوزارة في توضيح هام عن تقديرها لجهود الإعلاميين في نشر الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ـبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت، أنها تعمد الى تأخير الاعلان عن أسماء الشهداء الى حين وصول ذويهم الى المستشفى وتسجيلهم رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة في الوزارة وذلك تحقيقاً لمصداقية المعلومة والبعد النفسي المترتب على الاعلان المسبق.

وشكرت وسائل الاعلام المحلية والدولية على إلتزامها المهني في نشر ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية وفقاً لما يصدر عن وزارة الصحة عبر نوافذها الاعلامية وناطقها الرسمي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات