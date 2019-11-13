حمدان: المقاومة الفلسطينية هي من تحدد ما سيجري في أرض الميدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان مساء الثلاثاء، إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بأي نوع من الاستفراد بأي فصيل فلسطيني، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستندم إذا أقدمت على حرب مفتوحة.

وأضاف حمدان في تصريح عبر قناة الميادين، أن المقاومة هي من تحدد ما سيجري في الميدان، مشيرًا إلى أنها ستتخذ القرارات الصائبة في كيفية إدارة جولة التصعيد المستمرة مع الاحتلال "الإسرائيلي" منذ ساعات فجر اليوم.

وشدد على أن غرفة العمليات المشتركة تقرر كيفية الرد على الاحتلال "الإسرائيلي"، مبينًا أنه من الطبيعي أن يكون الرد الأولي من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح حمدان، أن أهداف تكتيكية "إسرائيلية" من عملية الاغتيال منها هروب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أزماته، لافتًا أنه يهرب من أزماته القضائية والسياسية الداخلية باتباع سياسة أمنية جديدة.

ونبه إلى أن الاحتلال يريد توجيه رسائل إلى محور المقاومة الذي تتعاظم قوته في الإقليم، مؤكدًا ان المقاومة ستخرج من هذه الجولة بانتصار جديد وتثبت قواعد الاشتباك وتوقف سياسة الاغتيالات.

يشار إلى الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، فجر الثلاثاء، بعد استهداف منزله شرق مدينة غزة، فيما حاول الاحتلال أيضًا اغتيال القيادي في الحركة، أكرم العجوري في دمشق.