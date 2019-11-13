الاحتلال يزعم: 190 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، إنه رصد 190 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

وأضاف الاحتلال في بيان له أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع، مشيرًا إلى أن 50 بالمائة من الصواريخ التي تجاوزت "القبة الحديدية" سقطت في مناطق مفتوحة. على حد زعمه

يشار إلى أن "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردا على اغتيال "إسرائيل" القائد الكبير بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس".

ووفق وزارة الصحة، تسببت الغارات "الإسرائيلية" باستشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 45 آخرين.