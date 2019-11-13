البرلمان العربي يُدين بشدة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

أدان البرلمان العربي العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، محملا الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.

ودعا رئيس البرلمان مشعل السلمي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وأكد السلمي، ان تصعيد الاحتلال تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.