"تونس" تنعي شهداء غزة وتدين العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

أدانت تونس بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، معربة عن تعازيها للشعب الفلسطيني بالشهداء الذين ارتقوا في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وجددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، مساء الثلاثاء، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب شعبنا في نضالاته، من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد بيان الخارجية التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى إلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيّما قرارات مجلس الأمن الدّولي.

وأعرب عن ثقة تونس بأن إرادة أبناء فلسطين "شعب الجبّارين" ستنتصر في النهاية، مهما اشتدت الأزمات وتتالت المحن وتعدّدت الاعتداءات.