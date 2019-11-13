ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"تونس" تنعي شهداء غزة وتدين العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

  • فلسطين اليوم - تونس
  • 00:00 - 13 نوفمبر 2019
ارشيفية ارشيفية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أدانت تونس بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، معربة عن تعازيها للشعب الفلسطيني بالشهداء الذين ارتقوا في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وجددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، مساء الثلاثاء، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب شعبنا في نضالاته، من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد بيان الخارجية التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى إلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيّما قرارات مجلس الأمن الدّولي.

وأعرب عن ثقة تونس بأن إرادة أبناء فلسطين "شعب الجبّارين" ستنتصر في النهاية، مهما اشتدت الأزمات وتتالت المحن وتعدّدت الاعتداءات.

الأكثر مشاهدة

متعلقات