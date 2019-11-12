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بشكل عاجل.. ميلادينوف يتوجه للقاهرة لضبط الأوضاع في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:49 - 12 نوفمبر 2019
ميلادينوف ميلادينوف
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توجه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة بشكل عاجل.

ووفق القناة الـ13 العبرية، فإن ميلادينوف يُتابع منذ ساعات الصباح محاولات تهدئة الأوضاع عقب التصعيد.

وأوضحت ان ميلادينوف توجه إلى القاهرة لمحاولة الضغط على الأطراف لضبط الأوضاع مجدداً في قطاع غزة.

في السياق قالت قناة كان العبرية، أن مصر فتحت مباحثات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار .

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اغتالت قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وعضو المجلس العسكري فيها بهاء أبو العطا، إلى جانب محاولة فاشلة لاغتيال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري بحي المزة في دمشق.

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