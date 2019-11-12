عباس زكي: "اسرائيل" في ورطة بعد اغتيال ابو العطا

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي بأن "اسرائيل" في ورطة بعد جريمتها باغتيال الشهيد بهاء ابو العطا.

و أوضح عباس زكي في تصريح متلفز مساء اليوم الثلاثاء بأن هناك تضامن كبير مع الفصائل الفلسطينية، و لا سيما بعد هذه الجريمة، مؤكداً بأن لا أحد يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي امام جريمة اغتيال أبو العطا.

و لفت زكي الى أن رد المقاومة بعد الاغتيال كان في مكانه، مشيراً بأن "اسرائيل" تحاول أن تصدر أزمتها في كل الاتجاهات.

و قال عباس زكي بأن "اسرائيل" تحولت الى عصابة، و على ما يبدو، فإنها تستعد لحدث ما متوقعاً بأن نتنياهو سيقوم بأي شيء قبل ذهابه الى السجن.

و حذر من أن "اسرائيل" قد ترتكب حماقات و اعتداءات أكبر اذا بقي الوضع كماهو