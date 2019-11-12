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اشتية يطالب الاحتلال بوقف العدوان على قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:35 - 12 نوفمبر 2019
اشتية اشتية
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طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف العدوان على قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات.

وشدد اشتية في تصريح صحفي، أنه على "إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، داعيًا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال في غزة أو الضفة.

وأضاف أن عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج، مشيرًا إلى أنه لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات "الإسرائيلية" باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

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