"بهاء أبو العطا" يولد من جديد!

ما هي الا لحظات قليلة حتى عاد البهاء الى عائلة أبو العطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن ارتقى الى علياء المجد و الخلود القائد الكبير، بهاء أبو العطا، أبو سليم، مسؤول سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الاسلامي شمال غزة، و الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

المواطن زاهر أبو العطا، وهو زوج شقيقة الشهيد أبا سليم رُزق بمولود جديد اسماه "بهاء" تيمناً بخاله الشهيد.

و يقول والد الطفل "بهاء": لم يكن في الحسبان أن نسمي الطفل بهاء، و لكن ما حدث هو أن المولود جاء حاملاً اسمه معه".

فرحة المواطن أبو العطا لم تكتمل بقدوم مولوده الجديد بهاء، بعد استشهاد خاله، حيث يقول بنبرة الألم التي تعتصر قلبه على فقدان الشهيد: "لقد كان الشهيد بهاء صديقاً عزيزاً، و أن ارتقاءه شهيداً اليوم صدم الجميع"، داعياً الله عز و جل أن يتقبله في جنات الخلد مع النبيين و الشهداء و الصديقين، و حسن اولئك رفيقا.

و استشهد فجر اليوم الثلاثاء قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته في في عملية اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات إسرائيلية استهدفت منزل القائد بهاء أبو العطا بصاروخ واحد على الأقل ما أدى إلى استشهاده وزوجته وإصابة طفليه بجراح خطيرة وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

و يُعد الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، وأحد أبرز أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، من القادة الذين كان لهم دورٌ بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي.













