سرايا القدس تزف 4 من مجاهديها ارتقوا باستهدافات منفصلة شمال القطاع

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود 4 من مجاهديها الأبطال اللذين ارتقوا في استهدافات صهيونية منفصلة شمال قطاع غزة.

وقالت السرايا :" أن الشهيد المجاهد "زكي عدنان محمد غنام" (26 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى على درب الجهاد والمقاومة، وفي ميدان الشرف والعزة والكبرياء ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، بقصف صهيوني غادر استهدفه شمال قطاع غزة، أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم.

وعصر اليوم زفت سرايا القدس الشهيد المجاهد "إبراهيم أحمد عبد الرحيم الضابوس" (26 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء الشمال، والذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء مساء اليوم الثلاثاء، بقصف صهيوني غادر استهدفه شمال قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم.

كما زفت سرايا القدس الشهيدين المجاهدين: عبد السلام رمضان أحمد أحمد "28 عاماً"، وعبد الله عوض ساكب البلبيسي "26 عاماً"، من مجاهديها بلواء الشمال، واللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين – بإذن الله تعالى-أثناء تصديهم للعدوان في ميدان الشرف والعزة والكبرياء مساء اليوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441 هـ الموافق 2019/11/12م، بقصف صهيوني استهدفهما في عزبة بيت حانون شمال القطاع.

وأكدت سرايا القدس أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، مشددةً على المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.