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الاعلام الحكومي يصدر توضيحاً حول عمل الوزارات بغزة غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:41 - 12 نوفمبر 2019
مستشفى الشفاء غزة مستشفى الشفاء غزة
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أصدرالمكتب الاعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم الثلاثاء توضيحاً حول طبيعة عمل الوزارات في ضوء استمرار عدوان الاحتلال.

وأكد المكتب الاعلامي أنه وتحديثًا لحالة الدوام للموظفين في المؤسسات الرسمية،سيتم  تعليق الدوام لوزارة التربية والتعليم ، أما سيكون الدوام كاملاً في وزارة الصحة  في كافة المرافق مع انتظام العمل في العيادات الخارجية و أقسام العمليات.
أما باقي الوزارات يكون الدوام وفق نظام الطوارئ بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب، وفقاً للمكتب الاعلامي .
وأهاب المكتب الاعلامي بفرق العمل في كافة القطاعات القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين

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