الاحتلال يعترف بإصابة 30 اسرائيلياً في قصف المقاومة للبلدات الإسرائيلية

أصيب حوالي 39 إسرائيلياً بجروح متفاوتة اليوم الثلاثاء، جراء قصف المقاومة الفلسطينية للمدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ التي وصلت لحوالي 190 -حتى الساعة الثامنة مساءً- في ردها على اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، ومحاولتها اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.

وذكرت قناة كان الإسرائيلي أن الإصابات في صفوف الإسرائيليين جاءت نتيجة دك المقاومة الفلسطينية للمدن المحتلة عام 1948 (تل أبيب، وأشدود، وريشون ولتسيون)، مشيرة إلى ان زخم سقوط الصواريخ كان في منطقة المجلس الإقليمي اشكول المتاخم لجنوب القطاع

وأشارت القناة ان نجمة داوود الحمراء قدمت الإسعاف والنقل للمشافي لنحو 39 شخصا أصيبوا بشكل متفاوت.

وأشارت القناة أن الفصائل المسلحة في غزة اطلقت عدداً كبيراً من الصواريخ تجاه مدينة سديروت والمنطقة الصناعية المتاخمة لها، كما تعرضت مدينة أشكلون لعدة قذائف صاروخية.

في السياق، ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية إلى الجهات المعنية بتعطيل الدراسة في المدارس، وطلبت من العاملين بالزراعة والعاملين في المناطق القريبة من غزة إلى ترك الاعمال والابتعاد عن الحدود، والنزول للملاجئ.

يشار إلى ان بلديات منها تل أبيب/ تل الربيع ورعنانا ونتانيا أعلنت استعدادها الكامل لفتح الملاجئ، كما انها فرضت قيوداً على التجمهر في المنطقة المحيطة بالقطاع، وتوقفت حركة القطارات بين اشكلون وسديروت وبئر السبع حتى اشعار اخر، خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا، وحاولت اغتيال اكرم العجوري في منطقة المزة في دمشق.