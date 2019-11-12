تعليق الدراسة في قطاع غزة حتى إشعار آخر

قررت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام يوم غدٍ الأربعاء، في جميع مدارس قطاع غزة، بسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، استمرار تعليق الدوام المدرسي غدًا في قطاع غزة، نظرًا لتصعيد الاحتلال "الإسرائيلي" ضد القطاع.

يُشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي"، اغتال قائد سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته شرق حي الشجاعية، بالإضافة إلى ارتقاء ثلاثة شهداء آخرين، فيما تواصل المقاومة قصف المغتصبات "الإسرائيلية" ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.