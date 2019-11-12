بالاسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/11/13

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الأربعاء، من كشف (11/12).

وأوضحت وزارة الداخلية، ان السفر غدًا سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة، والخامسة والسادسة والسابعة.

ونوهت، إلى ضرورة تواجد المسافرين غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لفحص أسماء المسافرين عبر معبر رفح، اضغط هنا.