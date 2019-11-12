شهداء الأقصى: المقاومة في خندق واحد ضد الاحتلال

أكدت كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة أن الرد على اغتيال القائد الكبير في سرايا القدس لم يبدأ بعد وهو ضمن قرارات الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

وشددت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، على وحدة الدم الفلسطيني في هذا الوقت العصيب، وان المقاومة في خندق واحد ضد الاحتلال الصهيوني.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عسكري صادر عن كتائب الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح

)وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العظيم

ننعى بكل فخر الشهيد القائد: بهاء أبو العطا "أبو سليم" والذي استشهد في عملية اغتيال جبانة في غزّة العِزّة وذلك فجر اليوم الثلاثاء الموافق: 12/11/2019م . جاءت شهادته بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحد إن الله يزكي من يشاء ، ونسأل الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى على طريق ذات الشوكة حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين .

وإننا نؤكد على مايلي:-

1- إن ردنا على هذه العملية الجبانة هو ضمن الغرفة المشركة لفصائل المقاومة.

2- نؤكد على وحدة الدم الفلسطيني في هذا الوقت العصيب، وان المقاومة في خندق واحد ضد الاحتلال الصهيوني

3- ستبقى دماء أبو العطا لعنةً تطارد بني صهيوني .

المجد للشهداء

والشفاء للجرحى

والحرية للأسرى

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر

كتائب شهداء الأقصى

جيش العاصفة