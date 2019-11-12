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جامعة الازهز بغزة تصدر بيانًا بشأن الامتحانات النصفية بسبب التصعيد الامني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:57 - 12 نوفمبر 2019
جامعة الازهر جامعة الازهر
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أصدرت جامعة الازهر في غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تأجيل الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول لإشعار آخر، نظرًا للأوضاع الأمنية المتوترة في قطاع غزة.

وأكدت جامعة الازهر في بيان مقتضب، أنها قررت تأجيل الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول 2019/2020 حتى إشعار آخر، موضحًا بأن الشؤون الاكاديمية ستعلن لاحقًا عن مواعيد الامتحانات الجديدة.

يًشار إلى ان طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اغتالت القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته فجر اليوم، في حي الشجاعية، كما ارتقى ثلاثة شهداء آخرين في استهدافات مختلفة في شمال القطاع.

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