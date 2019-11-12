لحظة بلحظة.. العدوان الإسرائيلي على غزة ورد المقاومة

استشهد سبعة فلسطينيين منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، وزوجته اللذين استشهدا بمنزلهم في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى معاذ العجوري نجل عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، ومرافقه عبدالله يوسف الحسن اللذين ارتقيا في عملية اغتيال جبانة في حي المزة في دمشق.

واليكم تسلسل الأحداث لحظة بلحظة:

5:10 الطيران الاحتلال يستهدف ارضا زراعية شرق موقع صوفا جنوب رفح

5:00 قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة "العمور" شرقي محافظة خان يونس

4:05 الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على قطاع غزة.

3:37 مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدداً من الأهداف التابعة للمقاومة شرق قطاع غزة

3:17 القناة 13 العبرية: اجتماع مرتقب بين نتنياهو وغانتس للتشاور في الأوضاع الأمنية الجارية في غزة

2:40 الطائرات الحربية تقصف هدفين في قطاع غزة.

2:34 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفاً للمقاومة شرق البريج.

2:33 طائرات الاحتلال الحربية تقصف هدفاً شرق بيت حانون.

2:30 الاحتلال يستأنف غاراته الجوية على قطاع غزة

2:15 الاحتلال يقصف نقطتين للمقاومة الفلسطينية شرق المحافظة الوسطى.

2:04 الصحة: استشهاد زكي محمد عدنان غنامة 25 عام شمال قطاع غزة.

1:54 مدفعية الاحتلال تطلق قذيفة واحدة على الأقل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

1:45 شهيد وثلاث إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين شرق بيت حانون

1:32 قوات الاحتلال تزعم استهداف مجموعة من المقاومين كانوا يعدون العدة لإطلاق صواريخ

1:03 وزير الحرب الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت يعقد اجتماعاً في مقر الكرياه لبحث حادثة الاغتيال

1:00 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفاً شرق خانيونس.

12:51 الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

12:43 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع حطين التابع للمقاومة شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

12:40 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرضا زراعية في حي المنارة بمدينة خانيونس بثلاثة صواريخ

12:13 إذاعة جيش الاحتلال:بعد انعقاد 3 ساعات، انتهى قبل قليل اجتماع الكابينت

12:12 المتحدث باسم جيش الاحتلال: في هذه الأوقات بدأنا بمهاجمة أهداف للجهاد في قطاع غزة

12:07 قصف إسرائيلي يستهدف موقع للمقاومة في منطقة الزنة بخانيونس

12:07 غرفة العمليات المشتركة تعلن ان عملية اغتيال أبو العطا لن تمر دون عقاب

11:05 الصحة تعلن حصيلة الشهداء: 3 شهداء واصابات في القصف الإسرائيلي

11:05 عاجل المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم: هاجمت طائرة عسكرية عنصرين من منظومة إطلاق الصواريخ التابعة للجهاد في شمال قطاع غزة، لقد نفذت الغارة لإزالة تهديد فوري. رصدت إصابة مباشرة

10:47 ثلاث إصابات في استهداف من طائرة استطلاع لمجموعة من المواطنين في السلاطين شمال غزة

9:03: لجان المقاومة الشعبية: اتصالات بدأت منذ ساعات الفجر لاحتواء الموقف وقرار قيادة المقاومة هو الرد على جريمة الاغتيال

9:01: إذاعة الأقصى: استهداف شقة في برج سكني مقابل النادي البحري غرب مدينة غزة

8:58: وزارة الصحة: شهيدان و7 إصابات منذ بدء التصعيد على قطاع غزة فجر البوم الثلاثاء

8:50: تصريح صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

8:48: طبيعة دوام سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض في غزة اليوم

8:26: غارة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة تستهدف مقر الأمن الداخلي المقابل لمديرية التربية والتعليم.

8:24: طائرات الاحتلال تنفذ غارة جوية تستهدف أرضا زراعية شرق مدينة غزة

8:13: الإعلام العبري: رسائل نقلت من تل أبيب عبر مصر إلى جهات في غزة.. ووفد مصري لتل أبيب

8:11: جيش الاحتلال: لن نعود لسياسة الاغتيالات ومستعدون لمعركة لعدة أيام في غزة

8:10: طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، وصفارات الإنذار تدوي في "ياد مردخاي" الآن

7:31: . طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى

7:22: غزة: معبر رفح يعمل كالمعتاد

7:18: الجهاد الإسلامي تصدر بياناً يتعلق بتفاصيل عملية اغتيال أبو العطا، ومحاولة اغتيال العجوري

6:50: الجهاد الإسلامي تؤكد محاولة الاحتلال اغتيال القائد اكرم العجوري

6:48: معاريف: الاحتلال الإسرائيلي يعلن عقده جلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً لبحث عملية اغتيال أبو العطا

6:22: لجان المقاومة: العدو سيدفع ثمن جريمته بحق أبو العطا والعجوري

س6:00: الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنعي بهاء أبو العطا وزوجته وتعلن حالة الاستنفار القصوى

جامعات في غزة تعلن عن تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم

س6:00: الجامعات ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة تعلن تعليق الدراسة في قطاع غزة نظراً لتطور الأوضاع الأمنية.

س 5:50: وزارة التربية والتعليم تعلق الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في قطاع غزة

س5:40: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أراضي المواطنين في بيت حانون

س4:00 فجرا: الاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا