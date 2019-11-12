اسشهاد شاب متأثرًا بجراحه في غارة "اسرائيلية" شمال غزة

استشهد الشاب إبراهيم أحمد عبد الرحيم الضابوس، متأثرًا بجراح أصيب بها اليوم الثلاثاء في غارة "إسرائيلية" شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتقاء المواطن إبراهيم الضابوس (26 عامًا)، متأثرًا بجراحه جراء استهدافه على دراجة نارية، شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاستطلاع استهدفت دراجة نارية بصاروخ على الأقل، في منطقة التوام، ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة مواطن أخر بجروح خطيرة، وتم نقلهما بواسطة سيارة مدينة إلى المستشفى.

واستشهد خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة في قطاع غزة، وهم :(بهاء أبو العطا، وأسماء أبو العطا، وزكي غنامة، ومحمد حمودة، وإبراهيم الضابوس).