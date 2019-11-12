تعرض لأول مرة.. مقابلة حصرية مع الجنرال الذي أرعب الصهاينة بهاء أبو العطا

- المعركة القادمة ستكون معركة فاصلة وسنلقن العدو خلالها دروساً قاسياً - إمكانيات سرايا القدس زادت اضعاف مضاعفة عما كانت عليه في معركة البنيان المرصوص عام 2014 - سرايا القدس على جهوزية كاملة لردع ورد أي عدوان إسرائيلي على شعبنا الفلسطيني - سرايا القدس باتت تنتظر المعركة القادمة لتلقين العدو الإسرائيلي درساً قاسياً

يعد الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، وأحد أبرز أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، من القادة الذين كان لهم دورٌ بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

وقد حظيت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بتصريحات مقتضبة مع القائد أبو العطا في اعقاب إحدى الجولات العسكرية للمقاومة، مؤكداً خلال تصريحاته على نقاط مهمة في شكل المعركة القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقدرات سرايا القدس التي المح إلى انها ستفاجئ الجميع.

وكشف أبو العطا في تصريحاته لـ"فلسطين اليوم" النقاب عن أن إمكانيات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زادت اضعاف مضاعفة عما كانت عليه في الجولة الواسعة ابان معركة البنيان المرصوص في العام 2014.

وأوضح أبو العطا أنَّ سرايا القدس على جهوزية كاملة لردع ورد أي عدوان إسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى انَّ سرايا القدس باتت تنتظر المعركة القادمة لتلقين العدو درساً قاسياً.

وقال أبو العطا: بإذن الله تعالى المعركة القادمة ستكون معركة فاصلة، سنلقن العدو خلالها دروساً قاسياً وجداً وقاصمة للعدو.

وأضاف الشهيد القائد: سنلقن العدو الإسرائيلي درساً قاسياً جداً، وستكون المعركة القادمة أقوى بكثير من معركة البنيان المرصوص، وستكون بمثابة معركة لكسر العظم تؤلم الاحتلال.

يشار إلى ان القائد أبو العطا أصيب أبو العطا خلال معركة السماء الزرقاء عام 2012م وتعرض لمحاولات اغتيال كثيرة باءت جميعها بالفشل، وقد رحل بعد مشوارٍ جهادي عظيم ومشرف.

واحتسبت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عند الله تعالى قائدها في المنطقة الشمالية، وزوجته الذين استشهدوا بمنزلهم في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة .