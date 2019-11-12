6 شهداء و25 اصابة منذ فجر اليوم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي بغزة ودمشق

استشهد منذ فجر اليوم الثلاثاء 6 مواطنين بينهم القائد الكبير في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته أسماء خلال قصف اسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى اغتيال معاذ العجوري نجل عضو المتكب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومرافقه في دمشق.

وبعد دقائق على اعلان استشهاد القائد أبو العطا أعلنت سرايا القدس الاستنفار العام في صفوف عناصرها الذين أطلقوا عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال في "تل أبيب".

وبعد ساعات على عمليات القصف المتواصلة زفت سرايا القدس الشهيدين محمد عطية حمودة 20 عامًا والشهيد زكي غنامة 25 عامًا شمال قطاع غزة في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجراح مختلفة في سلسلة من الغارات التي استهدفت المجاهدين في قطاع غزة.