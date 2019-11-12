سرايا القدس تنعي شهيدها زكي غنام شمال قطاع غزة

نعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد المجاهد زكي عدنان محمد "غنام/غنامة"، الذي ارتقى بغارة "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء، شمال قطاع غزة.

وارتقى الشهيد زكي "غنام/غنامة"، البالغ من العمر (26عامًا)، جراء استهدافه من قبل طائرة استطلاع تابعة للاحتلال شمال القطاع.

في حين، تواصل المقاومة الفلسطينية دك المغتصبات المحتلة بالصواريخ، ردًا على جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، ومعاذ أكرم العجوري في دمشق، فجر اليوم.

واعنلت وزارة الصحة في غزة، عن ارتقاء اربعة شهداء حتى اللحظ، وهم (بهاء ابو العطا، واسماء ابو العطا،ومحمد حمودة، زكي غنامة).



