اصابة منزل بصاروخ بشكل مباشر في "اشكول"

أصيب منزلاً في مستوطنة "أشكول" بصاروخ بشكل مباشر أطلق من قطاع غزة اليوم الثلاثاء ردًا على اغتيال القائد الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن منزلاً أصيب بصاروخ بشكل مباشر، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في محيط المنزل، عقب دك المقاومة الفلسطينية البلدات المغتصبة بالصواريخ ردًا على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ومعاذ العجوري.

وفي ذات السياق، ذكر اعلام الاحتلال، أن صواريخ المقاومة اصابت عدد من المنازل وحافلات ومصنع في "سديروت" بشكل مباشر.

وتواصل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، منذُ صباح اليوم، قصفها للبلدات المحتلة والمستوطنات في جنوب ووسط فلسطين المحتلة.



