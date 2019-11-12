خضر عدنان: اغتيال أبو العطا كان ثمنا باهظا

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن اغتيال القائد بهاء أبو العطا كان ثمنًا باهظًا، قائلًا: "من ظن بأن اغتيال القائد أبو العطا سيكسر شعبنا نذكره باغتياله المعلم الشقاقي في مالطا"

وأضاف: "القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 وأهلنا في الشتات تألموا كثيرًا لألم غزة ونخجل من عطاء الدم النازف منها".

وتابع قوله: "نعزي أهلنا في غزة وأحرار العالم بفقد المجاهد الرباني بهاء أبو العطا وزوجه في غزة و أخويه العجوري وحسن في دمشق ونهنئهم بالشهادة".

وأشار إلى ان دماء الشهداء في غزة ودمشق والخليل "يصوب البوصلة بان لا سلام مع محتل أرضنا وقاتل شعبنا ومدنس مقدساتنا".