ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

خضر عدنان: اغتيال أبو العطا كان ثمنا باهظا

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:10 - 12 نوفمبر 2019
خضر عدنان خضر عدنان
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن اغتيال القائد بهاء أبو العطا كان ثمنًا باهظًا، قائلًا: "من ظن بأن اغتيال القائد أبو العطا سيكسر شعبنا نذكره باغتياله المعلم الشقاقي في مالطا"

وأضاف: "القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 وأهلنا في الشتات تألموا كثيرًا لألم غزة ونخجل من عطاء الدم النازف منها".

وتابع قوله: "نعزي أهلنا في غزة وأحرار العالم بفقد المجاهد الرباني بهاء أبو العطا وزوجه في غزة و أخويه العجوري وحسن في دمشق ونهنئهم بالشهادة".

وأشار إلى ان دماء الشهداء في غزة ودمشق والخليل "يصوب البوصلة بان لا سلام مع محتل أرضنا وقاتل شعبنا ومدنس مقدساتنا".

الأكثر مشاهدة

متعلقات