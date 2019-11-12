هنية يعزي النخالة ويؤكد أن الاغتيال لن يغير عقيدة المقاومة القتالية

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أحر التعازي إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وقيادتها في فلسطين أ. زياد النخالة "أبو طارق"، على استشهاد قائد سرايا القدس في غزة بهاء أبو العطا، ونجل عضو المكتب السياسي أكرم العجوري.

وأكد هنية، في تصريح صحفي، أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء شعبنا لن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى القوى وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح هنية، أن جريمة اغتيال القائد بهاء أبو العطا، وما تبعها من جرائم غير منفصلة عن محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية وضرب صمام الأمان والجدار السميك في مواجهة هذه المحاولات متمثلًا في فصائل المقاومة وقادتها في الداخل والخارج.

وشدد على أن العدوان "الإسرائيلي" على غزة، سوف يدفع شعبنا إلى مزيد من التمسك بثوابته وحقوقه كاملة، وتعزيز خياراته الاستراتيجية ممثلة بالمقاومة ضد الاحتلال، وتعزيز تحالف فصائل المقاومة في الخندق الواحد.

وأشار إلى ان استهداف الاحتلال للقطاع، يأتي في الوقت الذي اقتربت فيه قوى وفصائل شعبنا من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة وحدته الوطنية في الدفاع عن القدس والأقصى والاستيطان والأسرى، ملفتًا إلى ان قداة الاحتلال تحاول خلط الأوراق لقطع على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.