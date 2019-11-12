متى اتخذ نتنياهو قرار اغتيال "بهاء أبو العطا" ..؟

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والشاباك قرروا اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية قبل عشرة أيام، وقد خططوا للموعد المناسب فيما قبل ووافق على تنفيذها.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي له: نتنياهو: تم اتخاذ قرار اغتيال أبو العطا قبل عشرة أيام، وعندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا باغتياله فوراً.

وطالب نتنياهو "الإسرائيليين" بالاستماع لأوامر الجبهة الداخلية وألا يخاطروا، مؤكداً أن "إسرائيل" ليست معنية بالتصعيد وأن المرحلة يجب أن تمر بهدوء، ويترك الجيش ليقوم بعمله.

يشار، إلى أن العدو الصهيوني أقدم فجر اليوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠١٩م على جريمة اغتيال أحد أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد القائد البطل/ بهاء الدين أبو العطا "أبو سليم"، باستهداف بيته الذي يتواجد في منطقة سكنية مدنية.

كما أقدم العدو بالتزامن على جريمة أخرى في دمشق تمثلت بمحاولة اغتيال القائد المجاهد/ أكرم العجوري "أبو محمد"، فاستشهد نجله معاذ ومرافقه.