إسماعيل رضوان: فلسطين تودع أحد جنرالات المقاومة والرد سيكون مزلزلاً

أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء, أن فلسطين تودع اليوم أحد جنرالات المقاومة الفلسطينية ، ولن يهدء بال المقاومة حتى الرد بحجم الجريمة ، مشدداً على ان غرفة العمليات المشتركة للمقاومة هي من ستقرر الرد وفقا لحجم الجريمة .

وقال رضوان خلال تشييع جثمان الشهيد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا الذي اغتالته طائرات الاحتلال فجر اليوم ، ان الشهيد بهاء ارعب الاحتلال وأصبح شبحاً يلاحقهم كونه وهب دمه رخيصة لأجل الأقصى.

وشدد رضوان على أن "ابا سليم" ليس ابن الجهاد الإسلامي وحدها إنما هو ابن المقاومة ، ولن يهدء لنا بال حتى ترد المقاومة على حجم الجريمة الكبرى التي اقترفها الاحتلال ، مشيراً الى أن كتائب القسام وسرايا القدس لايختلفان فدمكم دمنا وروحكم روحنا نحن منكم وانتم منا.

وشدد على ان قرار الرد ليس بيد الساسة بل ان غرفة العمليات المشتركة هي من ستقرر الرد حتى يقر قلبك يا بهاء برد مزلزل ، موضحاً ان استهداف القادة لن يوقف المقاومة .